Cronaca 52enne si sente male e muore in auto: dramma a Solofra 5 giugno 2018

Uomo muore improvvisamente in auto, dramma a Solofra. Il tragico episodio si è verificato nei pressi della rotatoria che veicola il traffico in entrata e uscita dalla città della concia. In poco tempo si è creata una lunga coda dietro l’auto che si è improvvisamente fermata. Un automobilista, stanco di aspettare, ha deciso di scendere dalla sua auto per capire cosa stesse succedendo. Una volta aperta la portiera, non ho potuto che constatare la morte del 52enne. Inutili i soccorsi dei sanitari. Immediato l’arrivo dei Carabinieri per provare a fare chiarezza sull’episodio.