Magazine I 5 modelli di scarpe da calcetto più prestanti 26 giugno 2019

Sono vari gli elementi da prendere in considerazione quando si devono scegliere delle scarpe da calcetto. Stiamo parlando ad esempio della frequenza con cui si pratica questo sport, ma anche del terreno di gioco preferito, o dalla possibilità di giocare indoor o invece all’aperto. Tenendo in considerazione tutti questi elementi abbiamo selezionato i migliori 5 modelli di scarpe da calcetto, alcune perfette anche per il principiante che comincia oggi a giocare, altre più adatte a chi pratica il calcetto da tempo e lo fa con una certa frequenza.

1 La proposta di Nike

Tra i marchi di articoli sportivi più noto e conosciuto, Nike propone ottimi accessori anche per quanto riguarda le scarpe da calcetto. Il modello Mercurial Vortex è particolarmente adatto per i campi in erba sintetica, così come il modello Mercurial Vapor. La tomaia è in pelle sintetica ed è adatta a rendere questi scarpini molto comodi, ma anche durevoli nel tempo. Di certo si tratta di un modello adatto all’utilizzo con una certa regolarità, ma il costo non eccessivo le rende alla perfetta portata anche del giocatore alle prime armi.

2 Adidas, sempre una certezza

Oltre a Nike, il secondo brand di articoli sportivi più noto è sicuramente Adidas, che propone vari modelli di scarpe da calcetto di buona qualità. Anche Adidas offre un’ampia gamma di scarpe per il calcetto, adatte ad un utilizzo continuativo nel tempo. Consentono di mantenere un ottimo grip sul terreno, anche nel caso dei più difficili campi sintetici, e hanno un ottimo sistema di ammortizzazione interna, basato su diverse solette sovrapposte. La tomaia è disponibile in diversi materiali a seconda del modello scelto, certo è che l’ottimo effetto al tatto consente di calzare la scarpa comodamente, anche per diverse ore di allenamento consecutive.

3 Puma

Il brand è particolarmente noto per l’offerta di scarpe sportive, diverse a seconda dello sport praticato. Ovviamente propone anche ottimi prodotti per quanto riguarda il calcetto, sia indoor sia outdoor. Particolarmente interessanti per il calcetto indoor i modelli Future, per i giocatori in versione juniores. Sono adatte sui campi in erba sintetica, ma anche per l’allenamento su campi di altor materiale. Sono caratterizzate da un design particolarmente leggero e confortevole, che le rende molto comode. La tomaia è in pelle sintetica molto morbida, ma resistente alle sollecitazioni e la suola garantisce al massimo stabilità e precisione nei movimenti.

4 Joma

Questo brand è conosciuto quasi esclusivamente da chi pratica il calcio. Si tratta infatti di un marchio particolarmente dedicato a questo sport, che propone calzature per il calcetto comode, performanti e offerte a prezzi del tutto abbordabili anche da parte del principiante alle prime armi. Il modello Liga Turf offre la massima durevolezza all’usura, con un’ottima ammortizzazione garantita da un elemento in gel. LA struttura è progettata per prevenire le lezioni del ginocchio e della caviglia durante le rotazioni.

5 Lotto

Il modello Maestro 700 FG è progettato per i terreni duri e compatti, quindi anche per i campi in ghiaia e terra battuta, o in cemento, purtroppo ancora molto presenti in tutta la penisola. Massimo controllo e precisione sul tocco di palla, comodità e agilità nei cambi di direzione.