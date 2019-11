Attualità 5 city car usate più amate dagli italiani 28 novembre 2019

Quali sono le 5 city car usate più amate dagli italiani? Un segmento del genere sta vivendo una fase di profonda evoluzione e riesce a catturare una fetta di pubblico sempre crescente. Ecco le vetture destinate per la città che piacciono ad una quantità elevata di automobilisti.

Fiat Panda

Non si poteva non iniziare da una vettura diventata un’autentica icona del proprio settore di competenza, nonché di un segmento automobilistico che sta vivendo una fase di profonda crescita. La Fiat Panda è un vero e proprio oggetto del desiderio per buona parte degli italiani grazie ad una serie di prerogative ben precise. L’utilitaria si lascia apprezzare da un vasto pubblico perché economica, pratica e affidabile, continuando a mantenere un ruolo di primo piano nel proprio ambito specifico. La versione più recente non ha fatto altro che rafforzare simili prerogative e adattarle alla contemporaneità, con la prospettiva di continuare a sorprendere un ampio bacino d’utenza grazie ad ottime caratteristiche tecniche, unite ad una dotazione di serie che in alcuni casi appare sorprendente.

Fiat 500

Ancora una volta è presente nella lista una vettura appartenente al marchio Fiat. In questo caso, si parla di una piccola del segmento A che sembra davvero impossibile da scalfire grazie ad un fascino senza tempo. La nuova Fiat 500 è un modello a metà strada fra tradizione e innovazione, con linee che si rifanno in maniera evidente all’omonima vettura degli anni Cinquanta ma che intendono strizzare l’occhio ad un futuro molto roseo. Ancora oggi, questa auto viene considerata come un vero e proprio uragano di stile ed eleganza e difficilmente si lascia passare inosservata. A tutto ciò bisogna aggiungere l’inserimento di tecnologie all’avanguardia, che la rendono perfettamente al passo con i tempi e le consentono di continuare a mantenere un ruolo di primo piano nel settore delle city car.

Smart ForTwo e ForFour

Nella rassegna dedicata alle 5 city car usate più amate dagli italiani, non poteva assolutamente mancare un modello considerato rivoluzionario fin dalle sue prime apparizioni, la Smart usata è infatti una delle auto più ricercate. La Smart della Mercedes-Benz lascia letteralmente a bocca aperta per i suoi interni riservati a solo due persone e per un aspetto diverso da qualsiasi altra vettura. Sembrava quasi impossibile poter pensare ad una vettura racchiusa in una lunghezza pari a soli due metri e mezzo, ma la ForTwo ha reso tutto questo una solida realtà che continua a catturare l’attenzione di un’ampia clientela. Col passare degli anni, la vettura continua ad essere in listino con risultati soddisfacenti. Ovviamente, uno dei punti di forza di un simile esemplare è sempre stato quello di consentire parcheggi estremamente semplici e soddisfacenti. Alla versione per due è stata aggiunta la ForFour, dallo stile ancora intrigante e personale.

Toyota Aygo

Direttamente dal Sol Levante, la Toyota Aygo è riuscita a conseguire un successo fulminante nell’ambito delle city car e dell’automobilismo in generale. La vettura giapponese può lasciar denotare qualche somiglianza estetica rispetto alla già citata Smart, ma risulta un po’ più grande. Anche in questo caso, uno degli aspetti che saltano all’occhio fin dal momento dell’acquisto riguarda una praticità fuori dal comune, con la prospettiva di usufruire di un’auto cittadina in grado di districarsi in ogni situazione che potrebbe sembrare ben poco piacevole. Questo mezzo meccanico ha un aspetto fortemente semplice e giovanile, perfetto per catturare un pubblico di poche pretese, anche se non disdegna un target più elevato e abituato a vetture dalle prestazioni superiori.

Wolkswagen Up!

La rassegna dedicata alle 5 city car usate più amate dagli italiani si conclude con una vettura tedesca di piccole dimensioni che ha già lasciato un segno importante nel listino del nuovo e dell’usato italiano. La Volkswagen Up! è un modello originale e ricco di personalità, che si lascia riconoscere al primo sguardo ed offre un alto grado di briosità. Non appena ci si mette alla guida, è possibile apprezzare un’elevata facilità nei movimenti, che la rende perfetta per l’esecuzione di parcheggi altamente precisi. Nel traffico cittadino, un’utilitaria di questo genere può garantire un aiuto davvero molto valido.