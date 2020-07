Attualità Università: sedute di laurea in presenza dal 20 luglio 2 luglio 2020

A partire dal 20 luglio, gli appelli di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico ritorneranno a svolgersi in presenza. Le sedute dovranno essere erogate nel rispetto delle indicazioni definite dall’apposito protocollo di sicurezza elaborato dall’Ateneo. Gli studenti laureandi potranno essere accompagnati da non più di due persone, non sottoposte agli obblighi di distanziamento.

Gli accessi ai Campus saranno controllati con l’obbligo di rilevazione della temperatura in ingresso. Il laureando eventualmente non ammesso ad accedere all’aula potrà sostenere la prova finale in modalità a distanza. Le Commissioni di laurea dovranno essere composte da non più di 5 membri o comunque da un numero di membri tale da garantire il rispetto degli obblighi di distanziamento. Il numero massimo dei laureandi per ciascuna seduta sarà indicato dalla struttura didattica di riferimento e calcolato sulla base della capienza delle aule individuate.

Le aule saranno sanificate prima e dopo ogni attività. In ogni caso a tutti gli studenti sarà garantita la possibilità di svolgere la seduta anche a distanza.