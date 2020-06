Attualità Avellino la tappa iniziale della prima edizione online del Beauty Talent 10 giugno 2020

Partirà da Avellino venerdì 12 giugno l’ottava edizione del concorso nazionale Aegyptia Fashion Lab 2020. Nelle precedenti manifestazioni le semifinali regionali si svolgevano di persona nel corso di una serie di eventi locali e la premiziano finale avveniva a Milano. Quest’anno a causa della situazione emergenziale il format si reinventa e viaggia su web e social.

Aegyptia Fashion Lab 2020 – Il primo beauty talent on-line

Debutta online venerdì 12 giugno 2020 la prima tappa dello storico talent dedicato al mondo dei make up

artist, i veri artefici della bellezza femminile

L’organizzazione della storica manifestazione Aegyptia Fashion Lab, giunta all’ ottava edizione, risponde

all’emergenza Covid-19 e scende in campo per fronteggiare in modo concreto questo momento difficile

trasformando e adattando totalmente il proprio format che per quest’anno viaggia su web e social.

Stay at home e distanziamento sociale, sono due misure adottate in questi lunghi mesi che hanno

condizionato e cambiato il nostro vivere quotidiano, ancora oggi che siamo entrati nella fase 2 in cui gli

spostamenti tra regioni sono possibili, il pensiero corre alla tutela prima che allo show, ciò nonostante il

desiderio è quello di voler dare risalto ai giovani talenti, studenti di make-up delle più grandi scuole di

estetica e trucco d’Italia, che avranno così l’occasione di dimostrare la loro creatività e abilità.

Sarà infatti possibile assistere a tutti i passaggi dei loro lavori seguendo le dirette delle semifinali regionali sui

canali ufficiali facebook e instagram della manifestazione e delle scuole partecipanti.

Coloro che seguiranno la gara avranno modo di vivere le varie fasi del trucco, dalla stesura della base fino

all’ultimo ritocco, apprendendo così piccoli ma fondamentali segreti dei truccatori professionisti. Un vero e

proprio dietro le quinte live, ascoltando i commenti dei giudici e i racconti e le emozioni dei concorrenti.

Oltre 100 i giovani partecipanti che prenderanno parte alle semifinali e che si sfideranno in un’avvincente

prova a colpi di pennello per realizzare un make-up a tema scelto dalla giuria e con un tempo a loro

disposizione di due ore; saranno seguiti, per la durata dell’intera prova, dai giurati tramite la piattaforma di

videoconferenza Zoom.

Sei tappe regionali lungo tutto lo stivale e un unico sogno comune nel cassetto, giungere alla finale

nazionale.

Parola d’ordine: creatività.

Tutti i vincitori delle selezioni locali avranno accesso alla finale del 26 giugno ’20 e potranno partecipare a

delle lezioni on-line tenute da due dei più influenti make-up artist italiani del momento: Sara Bramani e Dario

Caminiti.

“Ho voluto mantenere il mio impegno, organizzando anche quest’anno un concorso che offre

concretamente la possibilità a molti giovani talenti di emergere facendo vedere a numerosi operatori del

settore i propri lavori, un’occasione unica, per loro un possibile trampolino di lancio verso una carriera

lavorativa. Un doveroso riconoscimento al loro impegno. Non è stato semplice rendere digitale un talent

come il nostro, ma sono soddisfatto di quanto siamo riusciti a fare grazie anche alla collaborazione delle

scuole. Una vera innovazione e sono fiducioso che molte persone ci seguiranno in diretta” Dichiara Emanuele

Giunta, amministratore unico di BCM Cosmetics società organizzatrice insieme a 360° Back e Aegyptia

Milano Makeup della manifestazione.

Le tappe delle semifinali

Avellino 12 giugno 2020 diretta social dalle ore 12.30 in collaborazione con l’istituto di estetica e acconciatori Veda

Foggia 12 giugno 2020 diretta social dalle ore 16.30 in collaborazione con l’istituto di formazione professionale Siri

Milano 13 giugno 2020 diretta social dalle ore 17.30 in collaborazione con l’istituto di formazione professionale BCM

Udine 14 giugno 2020 diretta social dalle ore 12.30 in collaborazione con il centro studi Manzoni

Bari 14 giugno 2020 diretta social dalle ore 17.30 in collaborazione con l’accademia Estélite

Catania 18 giugno 2020 diretta social dalle ore 16.30 in collaborazione con l’istituto di formazione professionale Alfa Formazione

Diretta online:

Facebook Aegyptia Fashion Lab

Instagram Bcm Cosmetics

I vincitori verranno poi annunciati sulla pagina ufficiale Facebook Aegyptia Fashion Lab.