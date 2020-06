Verso le regionali – Mastella presenta “Noi Campani” a sostegno di De Luca

Michele De Leo – Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ufficializza il sostegno al Governatore uscente Vincenzo De Luca e presenta il simbolo con il quale si presenterà alle prossime elezioni regionali. L’ex Guardasigilli del Governo Prodi era da tempo in rottura con la coalizione di centrodestra per i continui contrasti con il gruppo della Lega. Una frattura che potrebbe avere conseguenze molto più ampie se si pensa che Sandra Lonardo, moglie del sindaco Mastella, è parlamentare di Forza Italia. “Questo – evidenzia il primo cittadino del capoluogo sannita presentando il simbolo “Noi Campani”, che ricorda molto quello dell’Udeur – è il simbolo con il quale i miei amici ed io ci presenteremo alle prossime elezioni regionali in Campania. Affiancheremo il presidente De Luca portando programmi e valori, puntando alla centralità del cittadino campano che avrà bisogno di tutte le attenzioni dell’istituto regionale per superare momenti la cui densità di problemi non ha eguali nella nostra storia repubblicana”. Il sostegno di Mastella a De Luca – all’interno di un’ampia coalizione che prevede forze di sinistra, ma anche Ciriaco De Mita e Paolo Cirino Pomicino – ha fatto già parlare di “un carrozzone a sostegno del Governatore uscente”. La coalizione è già pronta per presentarsi ai nastri di partenza. L’ex sindaco di Salerno parte con i favori del pronostico.