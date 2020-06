Avellino Ad Avellino il flash mob dell’infermiere 4 giugno 2020

Flash mob dell’infermiere ad Avellino il 15 giugno. La location è da definire in base alle disposizioni della Questura.

I punti principali su cui si batterà il Movimento saranno:

• Riconoscimento della professione infermieristica come unica ed unitaria non paragonabile ad altre professioni.

Pertanto scorporamento dal comparto sanitario al tavolo delle contrattazioni e rielaborazione del “contratto infermieri” partendo dal 2020 come anno zero

• Inserimento della professione infermieristica tra i lavoro usuranti

• Annullamento del precariato e rinnovo a tempo indeterminato per per tutti gli infermieri che sono stati assunti per arginare la grave emergenza sanitaria

• Formazione Universitaria di esclusiva pertinenza Infermieristica.

• Nomina di referenti Infermieristici aziendali che non siano associati alle sigle sindacali, che avranno la possibilità di raccogliere dal basso le esigenze dei lavoratori e portarle al tavolo della contrattazione aziendale.

Certo di un riscontro positivo vi ringrazio anticipatamente