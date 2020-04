Nasce il bignami della fede del vescovo Aiello

di AnFan – Il messaggio ai fede del vescovo di Avellino, Arturo Aiello. Un Bignami per la fede al tempo del coronavirus. “La fede – dice il vescovo – in tempo di Covid-19, un tema impegnativo cui non mi sottraggo cercando di dare solo un “vademecum”. Un piccolo bignami che aiuti le persone più semplici ad attraversare questa notte con il lume della fede. Parlerò ovviamente della fede cristiana, ma occorre precisarlo”.

“La fede cristiana – aggiunge – ci assicura una presenza costante di Gesù, il Salvatore, che vive con noi in ogni situazione lieta o triste: niente e nessuno può separarci dal Suo amore, neppure il Covid-19. Questa presenza, per contagiati e per parenti, per operatori sanitari e responsabili dell’ordine pubblico, per vivi e defunti è un punto-luce che niente e nessuno può offuscare”. “Pillole di fede” saranno pubblicate anche sulla pagina facebook della diocesi di Avellino.