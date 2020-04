Avellino, protesta via web contro la strage degli agnelli

di AnFan – Un telo bianco sul balcone con la scritta Agnelli Liberi e una candela. Per protestare contro quella che viene definita una strage di animali innocenti. La manifestazione animalista via streaming è stata sposata anche dall’associazione irpina In Ricordo di Lacuna. Un progetto virale per riunire, idealmente, attivisti di tutta Italia anche in una Pasqua come questa che non permetterà di stare fisicamente vicini.

L’evento è stato realizzato insieme alle associazioni Animalisti Onlus, International animal protection Italia onlus, Pet Rescue Italia, Camminiamo insieme onlus, Amici di Giampi, Oipa Italia onlus, Task force animalista, Nidia in difesa di animali e ambiente, A.P.A.A.N., SOS Angels Parma, Parma Etica e tante altre.