Coronavirus, lunedì 30 Marzo di terrà il Consiglio di Amministrazione Piano di Zona A4

Lunedì 30 Marzo 2020 si svolgerà il Consiglio di Amministrazione del Piano Sociale di Zona “Ambito A4” , convocato per adottare la misure necessarie a far fronte, in tutti i sedici comuni che ne fanno parte, alle conseguenze socio-sanitarie derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso.

A tal proposito, esprimiamo la più viva soddisfazione per la convocazione ad hoc dell’ Organo esecutivo del Piano di zona che adotterà importanti provvedimenti che intendono offrire alle popolazioni interessate atti concreti di solidarietà e assistenza quanto mai necessari e per stringere un legame sempre più fattivo tra cittadini e istituzioni, così prezioso in un momento particolarmente delicato per le nostre comunità e il Paese intero.