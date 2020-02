Rissa fra ragazzi africani in Piazza Libertà

di AnFan – Rissa fra ragazzi africani a piazza Libertà, in centro città ad Avellino. E’ accaduto oggi 24 febbraio 2020. La polizia ha fermato i giovani che sono stati portati in Questura per l’identificazione. Non è ancora chiaro il motivo che ha scatenato la rissa.

Intorno al luogo degli scontri si sono accalcate numerose persone. Tanti i giornalisti che si trovavano al corso per l’incontro in Prefettura dal quale dovrebbero uscire le disposizioni da adottare per gestire la questione legata al Coronavirus.

Un episodio analogo, alla rissa di oggi pomeriggio, è avvenuto qualche giorno fa a Mercogliano. Nella frazione di Capocastello alcuni ragazzi nigeriani, che risultano domiciliati fra il Comune di Mamma Schiavona e Monteforte Irpino, sono stati protagonisti di una furiosa rissa. I carabinieri li avevano identificati e denunciati.