Provincia Al “Fermi” di Vallata visite mediche gratuite per gli alunni grazie ai medici in pensione 27 gennaio 2020

Stamattina, i medici dell’AMPOM hanno incontrato e visitato gli studenti dell’istituto Superiore

Fermi di Vallata. Per la prima volta, infatti, l’Istituto superire della Baronia è stato inserito in un

protocollo con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino e l’ Associazione Medici Pensionati

Ospedalieri Moscati. Le prima tappa del progetto ha avuto luogo stamattina presso la sede di

Vallata. Le aule si sono trasformate per l’occorrenza in piccoli ambulatori, in cui gli studenti delle

sedi di Sturno e Bisaccia hanno incontrato esperti in Neurologia, Andrologia, Urologia e Ortopedia

per delle visite completamente gratuite.

Ci spiega il dottore Carmine Pacifico, presidente dell’Associazione: «È il terzo anno che facciamo

uno screening nelle scuole superiori dell’Irpinia. Purtroppo da qualche anno non c’è più il medico

scolastico e neanche l’obbligo delle visite militari. Questo significa che aumenta il rischio di non

cogliere per tempo alcune disfunzioni. La prevenzione cerca di cogliere patologie in evoluzione,

come quelle ortopediche, con screening sulla colonna vertebrale, o patologie urogenitali, fimosi,

varicocele, cardiopatie di cui non sempre i ragazzi sono consapevoli. Oggi con me sono

l’ortopedico Michele De Simone, il pneumologo Antonio Areopagita, il dermatologo Giovanni Di

Sarno. Nel prossimo appuntamento avremo anche i cardiologi. I medici scriveranno un referto che

verrà poi consegnato in busta chiusa alla Preside, la quale poi provvederà a consegnarlo ai

genitori».

«Questa iniziativa» – ci spiega la Dirigente Scolastica del Fermi Silvana Rita Solimine – «è veramente

lodevole, per la prima volta questa scuola ha la possibilità, grazie ai medici del Moscati e al

supporto dell’Ufficio scolastico provinciale, di lavorare concretamente sulla prevenzione delle

patologie. Auspichiamo di poter stipulare un protocollo anche per gli anni successivi. Ci preme

sostenere il principio del mens sana in corpore sano, avvicinare i ragazzi alla conoscenza e al

rispetto del proprio corpo, perché il benessere è un concetto globale. Ci teniamo anche rafforzare

il dialogo con le famiglie. Spesso si va dal medico sono quando c’è una patologia, invece è

fondamentale lavorare sulla prevenzione».

Conclude Euplio Lo Russo, docente del Fermi: «Vogliamo ringraziare le società sportive del

territorio che hanno supportato il progetto mettendo a disposizione i materiali necessari per

attrezzare gli ambulatori. In particolare, l’US Anzano, l’AC Vallesaccarda el’ US Scampitella».