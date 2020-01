Iren, offerta per rilevare Sidigas.com

di AnFan – Offerta della Iren Spa per acquisire Sidigas.com. Il ramo d’azienda, della società napoletana che fa capo dalla famiglia De Cesare, che si occupa di distribuzione del gas in numerosi comuni campani. La trattativa della multiutility rientra nel piano di soluzione della crisi del gruppo Sidigas. Ed è subordinata alla realizzazione di alcune condizioni, a partire dall’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Una procedura che si è resa necessaria dopo la richiesta di fallimento, per Sidigas, avanzata dalla Procura di Avellino. Nel corso di un’inchiesta durante la quale sono stati applicati sequestri per 97 milioni di euro. Un’indagine per la quale ora rischia il processo Gianandrea De Cesare, ex amministratore delegato. L’attuale Ad è Dario Scalella.

“L’operazione – chiariscono il presidente di Ires, Renato Boero, e l’amministratore delegato, Massimiliano Bianco – permetterà al gruppo di aumentare la propria base clienti e sviluppare ulteriormente la strategia commerciale approvata nel recente piano industriale”.

Così da rinforzare il ruolo di fornitore di servizi per il cittadino nella provincia di Avellino ed in tutto il Centro-Sud Italia