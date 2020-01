Alfredo Picariello – Mercato, punto e accapo. Nessun accordo tra ambulanti e amministrazione comunale, si va allo scontro. Duro. I commercianti, infatti, sono sul piede di guerra. Il ricorso al Tar contro la sospensione del bisettimanale decretata sabato scorso dal sindaco, sarà presentato. Nessuna marcia indietro. La marcia indietro, secondo gli esercenti, è quella del Comune. Due i motivi che hanno scatenato la “guerra” un’altra volta. Il primo: l’amministrazione vuole concedere, in attesa che i lavori a Campo Genova si concludano, soltanto Campetto Santa Rita. I commercianti avevano chiesto anche Piazza Kennedy.

Ma la vera “goccia” che ha fatto traboccare il vaso è sulle morosità. L’accordo iniziale, che pareva essere andato a buon fine, prevedeva che a Campetto Santa Rita il mercato potesse ricominciare con gli ambulanti messisi in regola con i pagamenti entro tutto il 2018. Invece, a detta dei commercianti, il Comune ha cambiato di nuovo le carte in tavola. Si ha diritto alla propria postazione mettendosi in regola anche nel 2019. Dunque, nuovo nulla di fatto. Come detto, domani sarà presentato il ricorso al Tar.

Ma non solo. Martedì i commercianti organizzeranno un corteo per le strade di Avellino e poi si rercheranno in Prefettura e al Comune.