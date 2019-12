Cervinara, case svaligiate dai ladri

di AnFan – Due ville svaligiate a Cervinara (Avellino). I ladri hanno agito alla vigilia di Natale in via Lagno, portando via oggetti preziosi e denaro. I malviventi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari di casa. Gli investigatori sono alla ricerca di immagini che potrebbero essere state riprese dai circuiti privati di video-sorveglianza. Nelle scorse settimane i “topi d’appartamento” avevano già colpito in Valle Caudina e altre zone dell’Irpinia. Dopo i furti, registrati ad Avellino, Aiello del Sabato e Contrada, alcuni sindaci si erano recati in Prefettura per una riunione operativa. Un tavolo presieduto dal Prefetto, Paola Spena. Alla fine, di comune accordo con le forze dell’ordine, si è deciso di predisporre maggiori pattugliamenti nelle zone ritenute più a rischio. (La foto di copertina è di archivio)