Avellino Associazione Costruttori Edili di Avellino, ieri l’assemblea delle imprese associate 11 dicembre 2019

Presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili di Avellino si è svolta ieri alle ore 17.30

l’Assemblea delle imprese associate per l’approvazione del bilancio, la nomina del Presidente

onorario Dott. Antonio De Angelis e la nomina dei Probiviri Verderosa Antonino, Nicastro

Antonio, D’Agostino Angelo Antonio e Bruschi Angelo.

Tutte le elezioni sono avvenute all’unanimità e per acclamazione, confermando il clima coeso e la

totale condivisione delle linee politiche dell’Associazione.

I lavori sono iniziati con l’intervento del Direttore, dott.ssa Linda Pagliuca che ha introdotto e

moderato i lavori assembleari. A seguire la relazione introduttiva del Presidente Michele Di

Giacomo, che ha ripercorso l’intensa attività svolta nel primo anno del suo mandato.

Nella sua relazione ha condiviso una riflessione completa sui temi del settore: i lavori pubblici, i

lavori privati, i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e il sistema bancario, le opportunità del

mercato futuro e le strategie da mettere in campo.

Il Presidente ha più volte richiamato all’osservanza dei principi ispiratori dell’Associazione, con

particolare riferimento alla legalità, imprescindibile requisito per entrare nel sistema ANCE.

Nelle conclusioni è stata omaggiata la famiglia Lazzerini di una targa in ricordo del Presidente

Alessandro Lazzerini. Presenti all’Assemblea la moglie Agnese e il figlio Giuseppe, che con

accorata partecipazione hanno contribuito a creare un momento di grande commozione nel

ricordare l’esempio e l’unicità di un uomo che con il suo operato ha vissuto la vita associativa con

profondo rispetto e con vero spirito imprenditoriale.

L’Assemblea, dopo aver approvato il Bilancio illustrato dal dott. Alfonso Palma, Tesoriere di ANCE

AVELLINO ha quindi provveduto alla all’elezione Probiviri Verderosa, Nicastro, Bruschi e

D’Agostino, imprenditori storici che hanno incarnato pienamente i valori autentici

dell’associazionismo.

Infine è stato nominato, su proposta del Consiglio Direttivo, il nuovo Presidente onorario dott.

Antonio De Angelis, storico e lungimirante imprenditore irpino. Ha ricoperto la carica di

Presidente ad Avellino e in Ance Campania, ha concretamente supportato in tutti questi anni i

processi di crescita del sistema imprenditoriale. L’incarico affidato al Dott. De Angelis è stato

connotato dalla certezza condivisa dall’assemblea che possa sempre continuare a condurre con

saggezza l’Associazione verso scelte assennate e coerenti ai valori associativi.