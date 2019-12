Politica Primo Piano Ragazzi in aula: gli studenti di Cervinara protagonisti nel Consiglio regionale 3 dicembre 2019

Si è tenuta questa mattina, presso l’aula consiliare della Regione Campania, con la partecipazione degli studenti delle classi seconda e terza dei licei classico e scientifico dell’Istituto “Francesco De Sanctis” di Cervinara, la seduta inaugurale di “Ragazzi in Aula 2019/2020”, presieduta dalla presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio.

Gli alunni, accompagnati da una delegazione di docenti, hanno presentato e votato, nell’aula “Giancarlo Siani”, una proposta di legge per “L’istituzione del Parlamento degli studenti della Regione Campania”.

Soddisfatta per l’avvio di un’iniziativa che ha fortemente voluto, la presidente del parlamentino dell’ente di palazzo Santa Lucia sottolinea la valenza del progetto. “Anche quest’anno – spiega – avremo decine di scuole ospiti del Consiglio regionale. L’iniziativa della Presidenza, in vigore già da diversi anni, vuole promuovere la conoscenza dell’istituzione consiliare, delle sue funzioni e finalità , favorendo l’avvicinamento dei giovani e della scuola al mondo politico ed istituzionale. L’importanza di questo progetto viene confermata dal tema scelto per la proposta di legge discussa e votata in aula oggi dagli studenti, che hanno manifestato il desiderio delle nuove generazioni di partecipare alla vita pubblica riconoscendo loro la cittadinanza attiva quale elemento fondante di una società democratica”.