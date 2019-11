Avellino “Energie per la scuola”: studenti a lezione all’ex Carcere Borbonico 26 novembre 2019

Una grande azienda italiana, già premiata da Confindustria come azienda Amica della Scuola, Immergas, ha scelto la Campania ed Avellino per portare alle classi il proprio laboratorio “Energie per la scuola” e donare, insieme alla Regione, la borraccia ecologica agli studenti presenti.

Con il patrocinio n.33877 della Provincia di Avellino il 28 Novembre dalle ore 9 alle 12 presso la Sala Rossa del Complesso Monumentale ex Carcere Borbonico di Avellino si svolgerà la presentazione del progetto “Energie

per la scuola: produrre meglio, consumare meno” che vedrà coinvolti gli studenti delle classi primarie.

I temi delle attività offerte. Come produciamo energia, come consumiamo gas e petrolio per auto e riscaldamento, elettricità per riscaldamento e luce, acqua, produrre meglio e consumare meno, efficienza di edifici e impianti termici, energie alternative: il sole e il vento, energie alternative: pompe di calore e biomasse, le case di domani, anzi di oggi, risparmiare, scaldare e raffrescare: la casa è un sistema.

Nella prima parte verranno illustrati i vari tipi di energia che utilizziamo quotidianamente nella nostra vita (termina, luminosa e meccanica). A seguire tratteremo le fonti energetiche rinnovabili e non, con il supporto di slide ed esperimenti pratici. Durante la spiegazione delle fonti rinnovabili gli studenti potranno sperimentare l’utilizzo delle

pale eoliche e dei pannelli fotovoltaici.

Saranno presenti:

D.ssa Rosa Grano -Provveditore Avellino e Provincia e referente regionale Miur

Prof.Criscitiello – Direttore delle attività didattiche istituti scolastici parificati di Avellino,Montoro e

Vallo di Lauro

D.ssa Emilia Sica – Legale dell’istituto E.C.S. Cipolletti

Avv.Antonio Mercogliano – Consigliere Comunale della Provincia di Avellino

Raffaele Guariniello – Consigliere Comunale di Montoro

Sindaco di Montoro Avv.Girolamo Giaquinto

Sindaco di Avellino -Dr.Gianluca Festa