Sport Tennis, progetto di collaborazione fra Country Sport e STAR 19 novembre 2019

Venerdi 22 novembre alle ore 18:30 presso il Country Sport Avellino verrà presentato il progetto di collaborazione tra la Scuola Tennis del country Sport Avellino e la società STAR (Student Athletes Recruitment)

La societa STAR ha come finalità quella di creare una connessione tra il mondo dello sport e l’università in questo caso americane fornendo delle opportunità di frequentazione di percorsi universitari importanti e la pratica in questo caso del tennis a qualsiasi livello.

Il Country Sport Avellino, in relazione ad una prima esperienza avuta nel mese di luglio presso la Rome Tennis Academy del coach Vincenzo Santopadre e del suo pupillo Matteo Berrettini è stato scelto come riferimento di questo progetto e intende fornire questo genere di servizio e collaborazione ai suoi atleti ritenendo fondamentale avere un visione completa e profonda di quelle che sono le dinamiche che la vita comporta.

Il riconoscimento degli sforzi effettuati dalle famiglie e dagli atleti nello svolgimento di un attività sportiva impegnata trova conferma in questo progetto che prevede il rilascio di borse di studio anche ai semplici appassionati e non solo alle eccellenze di punta a carattere mondiale.

Questa attestazione da parte di Star ripaga il Country Sport Avellino degli sforzi effettuati in questi anni intesi a proporre un progetto Tennis più articolato e specifico rispetto alle normali dinamiche dei Corsi amatoriali, portando il sodalizio avellinese nel novero delle importanti Accademie italiane

L’evento è aperto a tutti i circoli ed atleti interessati al progetto, e sarà presentato dal responsabile per l’Italia Dr Corrado Degli Incerti Tocci alla presenza dello staff tecnico della Scuola Tennis del Country Sport Avellino.