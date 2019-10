Provincia Il 20 ottobre il primo trek nei sentieri di Montoro 9 ottobre 2019

Parte dal Borgo di Aterrana il primo trek nei sentieri di Montoro: domenica 20 ottobre, direttori Carmine Petraccaro e Antonio Luce, l’escursione pensata per godere delle bellezze della cittadina situata tra le province di Avellino e Salerno, aperta a tutti coloro che amano camminare

Si tratta di un appuntamento pensato in vista dell’apertura ufficiale di una sezione di Trekking Italia presso Palazzo Macchiarelli: per l’escursione di domenica 20 ottobre ci si ritrova tutti alle ore 8.30 proprio dinanzi lo storico Palazzo in via Pironti n. 23 frazione Misciano.

Il Percorso: l’escursione ha inizio da Aterrana. Si parte da una stradina che conduce al borgo all’interno del quale è possibile ammirare scorci di sapore rinascimentale definiti dalla Chiesa di Madonna di Montevergine, oltre alla chiesa di San Martino e la tipica tipologia a corte degli edifici. Si prosegue per le stradine del borgo con la visita dell’affascinante frazione di Aterrana. Dopo un breve tratto si giunge alla fine dell’abitato e si attraversa un bosco di castagni a monte del borgo, dove si possono visitare “Le Carcare”, antichi siti in cui si produceva la calce. Si proseguirà fino alle “Grotte Balzi del Guacci” (periodo Mesolitico). Intorno alle ore 13:00 si potrà consumare la propria colazione a sacco nel castagneto. Il percorso non presenta particolari criticità.

Si consiglia di dotarsi di abbigliamento tecnico, comodo e a strati.

Partecipazione gratuita