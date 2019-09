Sport Minori Calcio a 5, nuovi arrivi per il Cus Avellino 20 settembre 2019

E’ tempo di ripartire per la Cus Avellino Calcio a 5. La formazione di mister Genny Venezia, affronterà il primo impegno stagionale. I lupi affronteranno per il primo turno di Coppa Campania il Futsal Club Solofra. In vista del match Jacopo De Marzo suona la carica: “Ci aspetta una gara impegnativa contro una squadra neo promossa che vorrà ben figurare”.

“Al gruppo vecchio si sono aggregati dei ragazzi che sono pronti a darci una mano. In più possiamo contare sulla grande esperienza di Pino Carbone, che ci darà una grossa mano sotto ogni punto di vista tecnico o tattico che sia insieme al mister Venezia”.

Quattro novità intanto in casa Cus Avellino. Il tecnico dei biancoverdi potrà contare su ben quattro nuovi volti. Al gruppo si sono aggregati Domenico Cordua (’84 universale); Mariano Landolfi (’90, laterale/pivot); Aristide

Festosi (’95 universale) e Alessio Guerriero (’02 laterale/pivot). “Ho incontrato una famiglia – spiega Cordua – Sono contento della scelta che ho fatto. Ora vogliamo portare a casa i primi risultati. Da parte mia ci sarà il massimo impegno per onorare questa storica maglia. Sabato ci aspetta una gara difficile. Le gambe saranno un po’pesanti, ma la voglia di vincere sarà la nostra arma in più”.

Al coro si unisce anche Landolfi: “Stiamo lavorando bene, ma soprattutto ho incontrato un gruppo stupendo. Contro il Solofra sarà una bella partita. Puntiamo a dire la nostra fin dall’inizio”.