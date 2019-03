Attualità Provincia “Soldopoli”, ecco il carro dei pazienti delle Case Alloggio. Carnevale speciale a Paternopoli 7 marzo 2019

“Soldopoli”. Anche quest’anno al Carnevale di Paternopoli ha sfilato il carro dei pazienti delle Case Alloggio “Villa Serena” e “Casa Capuani”. Il progetto ha previsto l’attivazione di un laboratorio di cartapesta per la creazione delle maschere con i personaggi di Walt Disney, avviato con i pazienti grazie alla disponibilità offerta dall’esperto d’arte Salvatore Fucci e la collaborazione delle educatrici Sonia Pugliese e Monia Di Stefano, dell’infermiere Romolo Pasquariello e degli operatori tutti.

“Un aspetto, quello terapeutico e socializzante del Carnevale – afferma Maria Giovanna Castelliti – che ha proposto l’attuazione del progetto al Comitato del Carnevale di Paternopoli, che potrebbe aprire la strada a nuovi ambiti o contenitori specializzati ove far confluire progetti come questo, per aiutare anche le persone a rischio di marginalità sociale a ritrovarsi in una dimensione sociale”.

L’Amministratore Delegato delle residenze terapeutiche per il disagio psichico, Arcangelo Iapicca, e la dottoressa Maria Giovanna Castelliti, Coordinatrice delle strutture, ringraziano l’Amministrazione comunale e i componenti del Comitato del Carnevale di Paternopoli per aver dato la possibilità ai pazienti psichiatrici di partecipare con il loro carro allegorico. Si ringrazia l’insegnante di ballo Angela Guarino e il suo gruppo per aver accompagnato il carro allegorico con i loro balletti coreografici.

“La comunità di Paternopoli ha mostrato, ancora una volta, di essere vicina a noi mostrando una sensibilità straordinaria che ci rende orgogliosi di vivere qui”, hanno dichiarato i pazienti delle strutture.