80 anni, Sibilia: ringrazio Vigili del Fuoco per aver scelto Irpinia come prima tappa 6 marzo 2019

Avellino ospiterà la prima tappa dei festeggiamenti per gli 80 anni dei Vigili del Fuoco. Soddisfatto il Sottosegretario di Stato Carlo Sibilia, il quale afferma: “Per l’occasione la banda nazionale del corpo sabato 30 marzo si esibirà al Teatro Gesualdo le cui porte saranno aperte a tutti i cittadini. Un onore per l’Irpinia che farà da apripista al tour, programmato per i prossimi mesi, che toccherà diverse regioni d’Italia”. “E’ un’emozione per me poter annunciare che i festeggiamenti dei VVF si apriranno ad Avellino – continua il Sottosegretario – . Ringrazio il prefetto Mulas e il capo dei Vigili del Fuoco D’Attilio per aver colto la proposta di iniziare proprio dal capoluogo irpino. Una scelta certamente non casuale: vogliamo, infatti, celebrare il ruolo fondamentale che il corpo dei Vigili del Fuoco ha avuto in occasione del terremoto dell’80 e le attività che questi svolgono quotidianamente per la prevenzione in una terra ad elevato rischio sismico e spesso vittima di atti incendiari ai danni delle aree boschive”.

E conclude: “Ogni tappa del programma di festeggiamenti è stata scelta tenendo in considerazione il particolare livello di rischio locale e il lavoro svolto in loco dai Vigili del Fuoco. Le successive tappe saranno il 3 aprile a L’Aquila, il 30 maggio a Modena, il 27 giugno a Viareggio, Olbia a luglio, agosto a Genova, dove la banda si esibirà sotto il ponte Morandi. Poi ancora Camerino il 26 settembre, Verona a L’Arena e infine Catania. Per questo credo che l’inserimento di Avellino nel tour per l’ottantesimo anno sia di estrema importanza e ribadisca un messaggio fondamentale: la vicinanza del nostro Governo al Sud e alle zone esposte ad un maggior rischio. Aspettiamo con grande piacere per l’evento in città il Ministro e il Sottosegretario Stefano Candiani”.