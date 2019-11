Provincia 3a Giornata Mondiale del Povero, le iniziative della Diocesi di Ariano 12 novembre 2019

Anche quest’anno, in comunione con il Santo Padre e la Chiesa universale, sono state programmate diverse iniziative in occasione della terza Giornata Mondiale dei Poveri.

L’équipe diocesana della Caritas diretta da don Rosario Paoletti e coadiuvato da don Marco Ulto propone di vivere questa settimana e tutto l’anno pastorale “sensibilizzando all’ascolto del fratello in difficoltà”.

Come si legge nell’opuscolo appositamente predisposto, “questa settimana che precede la Giornata Mondiale del Povero del 17 novembre 2019, ci vedrà impegnati in vari ambiti: formazione, condivisione, preghiera, pranzo con e per poveri”.

Il Vescovo della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, S.E. Mons. Sergio Melillo, nel suo Messaggio di presentazione dei vari appuntamenti sottolinea che “la pastorale della Carità ha una sua centralità nella vita delle nostre comunità, nel trasmettere la fede alle nuove generazioni, mediante uno stile di servizio agli ultimi che chiedono pane e necessitano di ascolto”. Richiamando il Messaggio del Santo Padre per la terza Giornata mondiale del povero, il Vescovo evidenzia poi che “il Papa con questa giornata richiama la nostra attenzione alle difficoltà delle famiglie «costrette a lasciare la loro terra per cercare forme di sussistenza altrove… giovani alla ricerca di una realizzazione professionale ai quali viene impedito l’accesso al lavoro per politiche economiche miopi… »”.

Ecco alcuni appuntamenti pastorali programmati in Diocesi:

– 13 novembre, ore 20,00: incontro di preghiera per gli operatori caritas, adorazione e testimonianze presso la chiesa parrocchiale di San Pietro alla Guardia ad Ariano Irpino;

– 14 novembre, ore 18,30: al Centro Pastorale serata per il centro d’ascolto;

– 15 novembre, ore 20,00: a “Casanostra” Loreto ad Ariano Irpino / testimonianza dei giovani sul campo di servizio;

– 17 novembre “Celebrazione Giornata del Povero”: ore 13,30: agape fraterna al Centro Pastorale. Alle ore 18,30: S. Messa in Cattedrale.