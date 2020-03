Attualità In Evidenza Primo Piano 30 casi ad Ariano, il primo a Solofra: ecco la mappa del contagio in Irpinia 16 marzo 2020

Coronavirus: sale a 56 il numero dei contagiati in Irpinia, di cui 2 sono purtroppo deceduti. Si tratta del 73enne di Mirabella Eclano con comorbilità e del 66enne giunto al “Moscati” con una gravissima insufficienza respiratoria, il cui tampone è stato esaminato post-mortem.

31 sono ricoverati al Moscati. Nell’ospedale del capoluogo, sono ricoverate altre due persone non residenti in Irpinia. Altri sono al “Rummo” di Benevento o al Cotugno, altri invece risultano in isolamento domiciliare.

Questa la mappa aggiornata dei casi in Irpinia:

30 nel Comune di Ariano Irpino (di cui uno deceduto)

4 nel comune di Mirabella Eclano (di cui uno deceduto)

3 nel Comune di Avellino

2 nel Comune di Gesualdo

2 nel Comune di Lauro

2 nel Comune di Mercogliano

2 nel Comune di Grottaminarda

2 nel Comune di Venticano

1 nel Comune di Chiusano San Domenico

1 nel Comune di Forino

1 nel Comune di Savignano Irpino

1 nel Comune di Bonito

1 nel Comune di Scampitella

1 nel Comune di Solofra

1 nel Comune di Flumeri

1 nel Comune di Villanova del Battista

1 nel Comune di Monfredane

Come per tutti i casi si attende la conferma ulteriore dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica sui contatti dei probabili casi.