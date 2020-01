Economia 25 milioni per la crescita di artigiani, commercianti e ambulanti: venerdì convegno con De Luca 13 gennaio 2020

Venerdì 17 gennaio alle 15, a Piazza Duomo, convegno a cura della Regione Campania in collaborazione con la Camera di Commercio di Avellino e Sviluppo Campania per la presentazione delle agevolazioni a favore di artigiani, commercianti e ambulanti operanti sul territorio regionale.

Per la misura sono stati destinati 25 milioni di euro di cui 10 milioni per aiuti alle Piccole e Medie Imprese operanti nel settore dell’artigianato per introdurre soluzioni innovative di processo e/o prodotto, acquisire attrezzature innovative e migliorare i sistemi di gestione, 10 milioni di Euro nel settore del commercio per adottare soluzioni digitali in grado di ampliare l’offerta commerciale e 5 milioni di euro nel settore del commercio ambulante per aggiornare il parco autoveicoli ed innovare le dotazioni strumentali.

Dopo i saluti del Presidente della Camera di Commercio, Oreste La Stella, interverrano Antonio Marchiello, assessore Attività Produttive e Ricerca Scientifica della Regione e Sergio Tanga, dirigente di Sviluppo Campania. Concluderà Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania.