22 milioni in tre anni, strade irpine più sicure. E ritornano i “cantonieri”

Alfredo Picariello – Un piano straordinario di manutenzione ordinaria delle strade irpine pronto a portare benefici a cascata su tutto il territorio della provincia di Avellino. A presentarlo, questa mattina, il consigliere regionale Vincenzo Alaia (il quale ha dichiarato ufficialmente che Italia Viva parteciperà alla competizione regionale con liste proprie in Campania e che tra pochi giorni si incontrerà con il coordinatore nazionale del partito di Renzi, Rosato), al tavolo con il presidente dell’amministrazione di Palazzo Caracciolo, Domenico Biancardi.

L’investimento economico della Regione, come sottolinea Alaia, “è massiccio”. Su scala regionale, parliamo di 60 milioni. L’Irpinia, “che fa la parte del leone”, beneficerà di 22 milioni. Le attività da eseguire su una viabilità complessiva di circa 1.600 km, ovvero tutte le strade provinciali irpine, sono: monitoraggio quotidiano, esclusi i giorni festivi, delle condizioni della strada, con segnalazione delle situazioni di criticità dell’infrastruttura; pulizia della carreggiata stradale e delle aree scoperte di pertinenza, pavimentate o non, presenti a margine della strada; manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale esistente; manutenzione della pavimentazione stradale, limitatamente alla chiusura temporanea d’emergenza, con conglomerato bituminoso a freddo, di buche presenti nella pavimentazione stradale.

“Un tempo esistevano i cantonieri”, dice Alaia. “Oggi ritornano in vita e credo sia una cosa molto importante. Inoltre, portiamo a casa un grande risultato per le aree interne”. Saranno impiegati i lavoratori disoccupati di lunga durata, ovvero i Bros. In Irpinia, in tutto, sono 328.

La provincia è stata divisa in due lotti. Il primo ricoprende Avellino ed il suo hinterland. E proprio i lavori di questo lotto sono già partiti. Ieri, infatti, una squadra stava monitorando la situazione, segnalata dal sindaco, della strada provinciale 101 a Grottolella. Del secondo lotto fanno parte l’Alta Irpinia e l’Ufita.

“Le strade della nostra provincia saranno curate per tre anni”, spiega Alaia. “Finalmente avremo strade più sicure. Non dimentichiamo, inoltre, che l’ente Provincia per tanti anni è stato condannato a pagare centinaia di migliaia di euro per danni alle auto e alle persone. Dunque, ci sarà anche un notevole risparmio economico. La Provincia di Avellino, in Campania, è stata la prima ad attivarsi”.