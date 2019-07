Attualità I 18 anni di Manuel Delli Gatti 10 luglio 2019

Gran festa in casa di Marisa Matteo e Gianni Delli Gatti di Sant’Angelo dei Lombardi per il diciottesimo compleanno del primogenito Manuel.

Il giorno 8 Luglio u.s. allo scoccare della mezzanotte sulle terrazze del Castello Ruspoli di Torella dei Lombardi circondato da amici, compagni di scuola, così come tradizione ormai tra i giovani Manuel Delli Gatti ha dato inizio ai festeggiamenti per il raggiungimento della maggiore età tra spumanti ed emozionanti abbracci. La festa poi è continuata la sera nella stessa “Location” del Castello Ruspoli con una cena a cui sono intervenuti oltre agli emozionati genitori, la bella sorella Ilenia, i nonni materni Emilio ed Antonietta Matteo, il nonno paterno Gerardo Delli Gatti, i “Compari” di battesimo Gerardo Ciotta e Patrizia Fischetti, il Padrino di Cresima Salvatore Carratù ed altri familiari. Tra flash di foto ricordo e le candeline sulla torta da spegnere, c’è stato anche il commosso ricordo della nonna Albarina scomparsa recentemente. Manuel, ormai maggiorenne, si avvia a frequentare l’ultimo anno dell’IPAI dell’Istituto Professionale di Lioni.

A Manuel gli auguri dei familiari, conoscenti e da parte di Tony Lucido con un caloroso in bocca al lupo per un futuro favoloso.