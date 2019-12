Attualità In Evidenza Primo Piano 165 milioni per i Vigili del Fuoco, il Conapo festeggia ad Avellino con Di Maio e Sibilia 21 dicembre 2019

Il Conapo ha organizzato per martedì 24 dicembre, dalle 10 alle 12,30 presso l’Hotel de la Ville di Avellino, un ricevimento per festeggiare la conquista sindacale dei 165 milioni di euro inseriti nella legge di bilancio per i Vigili del Fuoco, al fine di sanare le ingiuste disparità di trattamento retributivo e previdenziale da decenni esistenti rispetto agli altri Corpi. Sono state invitate tutte le autorità politiche e amministrative e tutti i Vigili del Fuoco. Il Ministro degli Affari Esteri e Capo Politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha confermato la sua presenza, unitamente al Sottosegretario all’ Interno Carlo Sibilia.

“Sarà anche l’ occasione per fare il punto su quanto è stato fatto ma anche per porre gli obiettivi per il 2020 riguardanti i Vigili del Fuoco e per fare i migliori auguri di Buon Natale a tutti i servitori dello Stato”.