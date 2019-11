Attualità 1 Dicembre 2010-1 dicembre 2019: il progetto fotografico di Luca Abete compie 9 anni 30 novembre 2019

1 Dicembre 2010 – 1 dicembre 2019: il progetto fotografico di Luca Abete compie 9 anni e inizia il 10° anno! Sono 3286 i selfie realizzati fino ad oggi dall’inviato irpino di Striscia la Notizia.

L’idea One Photo One Day nasce da un’idea di Luca Abete che, dal 1 dicembre del 2010 , decide di scattarsi una foto al giorno per raccontare un attimo di gioia, di stupore, per conservare un momento della sua vita professionale o personale. Oggi, nell’era del digitale, l’autoritratto o il cosiddetto “selfie” è alla portata di tutti i possessori di uno smartphone ma, quando Luca ha iniziato a scattarsi foto con una piccola macchina fotografica compatta, era un gesto molto innovativo e sicuramente inusuale. Precursore inconsapevole di una tendenza Luca, dopo una prima fase sperimentale, ci prende gusto e decide di proseguire. Non si considera un fotografo professionista, cerca solo di creare un ricordo da conservare. Un’appassionante sfida a suon di selfie estemporanei che vive di contesti sempre nuovi, di puntualità, costanza ed un folle amore per l’immagine. Una foto al giorno per raccontare un momento della sua vita da reporter o di quella personale, per sorprendere e riflettere, ironizzare e veicolare messaggi sociali. Allungando semplicemente un braccio e mirando verso se stesso l’obiettivo, nasce un reportage fotografico in grado di restituire, giorno dopo giorno, foto dopo foto, la vita di uno dei personaggi più amati del TG satirico di Canale 5, Striscia la Notizia. In giro per le strade del mondo, Luca gioca e sperimenta, provoca e si mette alla prova dando vita ad un avvincente viaggio che, nato per gioco, è riuscito ad entusiasmare curiosi e appassionati di fotografia, incantando anche gli addetti ai lavori che hanno già consegnato a Luca il ruolo di testimonial nazionale del movimento, sempre più nutrito e considerato dai produttori, dei “Non Fotografi”.

Collaborazioni, eventi e volti noti

L’uso che Luca ha fatto dello strumento fotografico in maniera non convenzionale lo ha visto protagonista di dibattiti e incontri sulle nuove frontiere della comunicazione moderna. Le sue foto sono state esposte in mostre fotografiche, ad esempio, negli spazi di Visiva a Roma nel 2013. Ha vantato la collaborazione con Photographers.it, il più “antico” sito italiano dedicato alla fotografia aperto nel 1999. Molti organi di informazione settoriale hanno dedicato spazio all’idea e intervistato il protagonista. Loredana De Pace, autrice del libro “Tutto per una ragione” ha dedicato un capitolo del suo lavoro al progetto fotografico One Photo One Day. Il progetto ha visto nel corso degli anni l’interessamento della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e di brand importanti del settore, tra cui: Nikon, Fujifilm, Asus, Tonki. Nel dicembre del 2014, in occasione del quarto compleanno del progetto, Luca incontra i ragazzi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli per parlare di fotografia, arte e comunicazione. Foto simbolo e momento culminante del progetto è il selfie con Papa Francesco, scattato a Roma durante l’udienza in Vaticano, dove Luca è stato invitato a parlare agli oltre 7000 volontari del servizio Civile Nazionale. Sono inoltre numerosi i personaggi incontrati da Luca in questi anni e divenuti a loro volta protagonisti di selfie che hanno arricchito il progetto. Ricordiamo tra gli altri il Presidente del Senato Grasso, Eros Ramazzotti, Roberto Vecchioni, Antonio Ricci, i colleghi di Striscia Brumotti, Petyx, Staffelli, Laudadio, Militello, Pinuccio, le Veline, Pif, Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Cecchi Paone, Eleonora Daniele, Leo Gullotta, Claudia Cardinale, Alba Parietti, Maria Falcone, Salvatore Esposito, Diana Del Bufalo, Gerry Scotti, Michelle Hunziker, Paolo Genovese, Cristiano Malgioglio, Veronica Maya, John Turturro e tanti altri.